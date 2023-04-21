В выходные в Вологде сохранится переменная облачность

21.04.2023 [Общество]

В ближайшие выходные погода в Вологде сильно не изменится. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков.

– Более двух недель территория Вологодской области находится под влиянием области повышенного давления, преобладает малооблачная и сухая погода. По данным метеостанций осадков не наблюдалось в течение последних 15-17 дней. Умеренные и сильные дожди прошли только в первые дни месяца. В Вологде за 20 дней апреля солнце светило на протяжении 163 часов, что составляет 85 % от нормы апреля. К слову, наиболее солнечными являются летние месяцы, когда продолжительность солнечного сияния в среднем составляет 270-280 часов, – поясняют сотрудники Вологодского гидрометцентра.

На этой неделе антициклон немного ослаб, из-за влияния атмосферных фронтов на небе иногда появлялась облачность, но существенных осадков так и не отмечалось.

В ближайшие выходные – 22 и 23 апреля – значительных изменений в погоде не предвидится, будет преобладать переменная облачность и обойдется без существенных осадков. 

Температурный фон превысит норму на 2-4 градуса. В ночь на субботу около 0 градусов, днем по области +11, +16 градусов. В ночь на воскресенье станет еще теплее, на большей территории температура воздуха останется положительной. Днем на северо-западе региона около 10 тепла, а на остальной территории вполне майские +15, +19 градусов.

В понедельник положительная аномалия среднесуточной температуры составит 3-4 градуса, максимальные температуры повысятся до + 15, +20 градусов. Аналогичная погода сохранится и во вторник.

Долгожданные дожди принесет южный циклон начиная со среды. 
 

Тэги: погода

ТОП НЕДЕЛИ

Электронная повестка может прийти на работу и будет считаться врученной, даже если работник не расписался в ее получении
Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО
Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского
В Вологде из окна общежития выпала женщина
Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает
В Череповце дети разнесли пруд в Соляном саду
В Великом Устюге 70-летний пенсионер подозревается в убийстве внука
В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде
В Усть-Кубинском районе полиция пришла к охотнику, который ранее заявил о том, что охотников выживают с угодий
В Грязовецком районе сгорело 14 домов

Похожие новости

Солнце и ночные морозы принесет в Вологодскую область скандинавский антициклон

Начиная со среды погоду в регионе будет определять скандинавский антициклон

1590
0

О необычных природных явлениях в Вологодской области рассказали сотрудники государственного архива

О падении метеоритов, землетрясениях и бурях с крупным градом рассказывали летописцы

1221
0

Холода замедлили приход весны в Вологодской области

В субботу антициклон проявит себя в полную силу

2823
0

Вологодскую область к концу февраля накроет снегом

В Вологодской области началась перестройка синоптических процессов, на смену антициклону приходит глубокий атлантический циклон с юго-запада

3237
0

Вологодские синоптики обещают нестабильную погоду

После небольших похолоданий температура вернется к плюсовым значениям

2907
0

Февраль в Вологодской области начнется с плюсовой температуры

Об этом рассказали в Вологодском ЦГМС

1101
0

Комфортная зимняя температура установится в Вологодской области к началу новой недели

Середина зимы в Вологодской области выдалась теплее нормы на 7-9 градусов

2977
0

О гололедице и снежном накате на дорогах Вологодской области предупреждают синоптики

Крещенских морозов в этом году не предвидится

1604
0

ГИБДД предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий в Вологодской области

В связи с ожидающимся выпадением снега и резким потеплением, на дорогах может образоваться снежный накат и гололед

2363
0

В Вологде несколько праздничных мероприятий отменили из-за аномально холодной погоды

6 января ожидается понижение температуры до -25 градусов

4226
0

В Вологодскую область идут морозы

Похолодание начнется уже 3 января

4538
0

На Новый год вологжан ждет оттепель

31 декабря будет плюсовая температура

1700
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В выходные в Вологде сохранится переменная облачность
Доступ на колокольню и в Софийский собор открыли в Вологде на этой неделе
Лекция о времени в изобразительном искусстве пройдет в Вологде 24 апреля
ВЦИОМ: среди молодежи больше читающих людей, чем среди старшего поколения
В Вологде оштрафовали владельца квадрокоптера, упавшего на крышу Софийского собора
В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа
СЕВЕРГАЗБАНК предлагает оборотные кредиты по ставке 9% годовых
 
19.04.2023 [Общество]

Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

2580
0
21.04.2023 [БлогоVO]

Много лет назад у школы провели обрезку аллеи тополей. Но что-то сделали не так, и деревья погибли

408
0
21.04.2023 [Обзор Прессы]

Археолог Мария Ворожейкина рассказала о тотемских раскопках жителям Черняховска

174
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика