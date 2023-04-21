В выходные в Вологде сохранится переменная облачность

В ближайшие выходные погода в Вологде сильно не изменится. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков.

– Более двух недель территория Вологодской области находится под влиянием области повышенного давления, преобладает малооблачная и сухая погода. По данным метеостанций осадков не наблюдалось в течение последних 15-17 дней. Умеренные и сильные дожди прошли только в первые дни месяца. В Вологде за 20 дней апреля солнце светило на протяжении 163 часов, что составляет 85 % от нормы апреля. К слову, наиболее солнечными являются летние месяцы, когда продолжительность солнечного сияния в среднем составляет 270-280 часов, – поясняют сотрудники Вологодского гидрометцентра.

На этой неделе антициклон немного ослаб, из-за влияния атмосферных фронтов на небе иногда появлялась облачность, но существенных осадков так и не отмечалось.

В ближайшие выходные – 22 и 23 апреля – значительных изменений в погоде не предвидится, будет преобладать переменная облачность и обойдется без существенных осадков.

Температурный фон превысит норму на 2-4 градуса. В ночь на субботу около 0 градусов, днем по области +11, +16 градусов. В ночь на воскресенье станет еще теплее, на большей территории температура воздуха останется положительной. Днем на северо-западе региона около 10 тепла, а на остальной территории вполне майские +15, +19 градусов.

В понедельник положительная аномалия среднесуточной температуры составит 3-4 градуса, максимальные температуры повысятся до + 15, +20 градусов. Аналогичная погода сохранится и во вторник.

Долгожданные дожди принесет южный циклон начиная со среды.

