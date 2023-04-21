Лекция о времени в изобразительном искусстве пройдет в Вологде 24 апреля

21.04.2023 [Культура]

Лекция «Время в изобразительном искусстве» пройдет в областной библиотеке в Вологде 24 апреля.

Прочтет лекцию преподаватель и экскурсовод Галина Шелкова.

Почти 25 лет Галина Валентиновна вела авторский курс «История искусств» в Вологодском многопрофильном лицее (до 2023 года – гимназии «Гармония»), но преподавание не стало единственным родом ее деятельности. Много лет она посвятила музейной работе, являясь научным сотрудником и внештатным экскурсоводом музеев областной столицы и Музея фресок Дионисия в Ферапонтове.

Начало лекции 24 апреля в 16:00 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7, зал №6.

Вход свободный.

Возрастные ограничений: (12+).
 

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