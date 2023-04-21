ВЦИОМ: среди молодежи больше читающих людей, чем среди старшего поколения

21.04.2023 [Общество]

Сегодня чтение книг привлекает 57% россиян — столько сообщили, что читали книги в течение последних 3 месяцев. Таковы данные Всероссийского центра исследований общественного мнения. 

По данным опроса ВЦИОМ за 10 лет популярность культурного досуга с книгой в руках в России выросла до 57% в 2023 году с 47% в 2013. 

«Молодежь больше вовлечена в чтение книг, чем поколения постарше: 87% среди 18-24-летних читали книги в течение последних 3 месяцев (49% среди 60+). В сравнении с 2013 годом россияне-книголюбы стали читать больше — в среднем за последние три месяца они прочитали по 6 книг, на 2 книги больше, чем 10 лет назад. Рекордсменами стали наши сограждане 45-59 лет (в среднем 7 книг за 3 месяца). Россияне-книголюбы с неполным средним или средним образованием оказались сильнее вовлечены в чтение (8 книг за 3 месяца), чем более образованные любители читать (5 книг)», — приводит данные центр.

За последние 10 лет покупателей книг также стало больше (28% в 2023 г. vs. 17% в 2013 г.). Молодежь не только вовлечена в чтение книг, но и активна в отношении их покупки: две трети 18-24-летних сообщили о приобретении книг в течение последних 3 месяцев (65% vs. от 17% до 34% в возрастных группах 25+).

В среднем россияне потратили 2 145 рублей на покупку книг в течение последних 3 месяцев, что в 2,2 раза больше, чем в 2013 году. Молодежь 18-24 лет больше тратится на покупку книг по сравнению с представителями других возрастных групп — около 2 974 руб. При этом у большинства россиян есть домашние библиотеки. 

Тэги: книги, чтение

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