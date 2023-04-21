В Вологде оштрафовали владельца квадрокоптера, упавшего на крышу Софийского собора

21.04.2023 [Общество]

В Вологде к административной ответственности привлекли владельца квадрокоптера, застрявшего на крыше Софийского собора.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в середине февраля 2023 года. Мужчина хотел заснять семейную прогулку с воздуха и запустил дрон, но тот потерял связь и отключился на крыше здания. Технику пришлось доставать спасателям.

Проверка Вологодской транспортной прокуратуры установила, что владелец запустил квадрокоптер рядом с музейным комплексом без соответствующего разрешения.

«Выяснилось, что и на учете в федеральном агентстве воздушного транспорта беспилотник не состоит», — сообщает пресс-служба ведомства.

За управление воздушным судном, не поставленным на учёт, и нарушение правил использования воздушного пространства мужчина получил штрафы на 22 тысячи рублей.

Тэги: квадрокоптеры, дрон, нарушение, штрафы

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