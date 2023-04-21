СЕВЕРГАЗБАНК предлагает оборотные кредиты по ставке 9% годовых

21.04.2023 [Новости компаний]

СЕВЕРГАЗБАНК продолжает активное участие в программе Министерства экономического развития по Постановлению № 1764. Теперь кредитование на пополнение оборотных средств предприятий доступно по ставке всего 9% годовых.

Данная ставка установлена СЕВЕРГАЗБАНКОМ более чем на 1% ниже уровня, определенного программой господдержки, и значительно ниже рыночных ставок. Размер ставки является фиксированным, какие-либо комиссии отсутствуют. Средства можно взять на срок до 12 месяцев. Льготные условия действуют до 5 июня 2023 года.

Воспользоваться льготными условиями могут предприятия малого и среднего бизнеса различных видов деятельности, включая торговые, обрабатывающие, сервисные компании.

К оборотным активам относятся производственные оборотные фонды и фонды обращения, включая сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия, запчасти, готовую продукцию на складе, денежные средства на расчетных счетах и др. Так, благодаря данному виду финансирования компании могут расширить свою текущую деятельность и увеличить объемы бизнеса.

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*Сумма кредита: от 1 до 25 млн рублей. Ставка кредитования: 9%. Срок кредитования: 12 месяцев. Условия действительны до 05.06.2023 г. Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО «БАНК СГБ»). Универсальная лицензия Банка России № 2816 от 26.03.2020.

 

Тэги: Севергазбанк, кредиты

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