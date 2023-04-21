В Вологде родственников участников СВО приняли в социальный приемной

21.04.2023 [Общество]

Первая социальная приемная прошла накануне по адресу Ленинградская, 5 в Вологде. Участие в ней приняли представители администрации города, они приняли обращения от пришедших родственников участников специальной военной операции в работу, рассказали об уже существующих мерах поддержки.

 «Много обращений идет от членов семей участников СВО. Для того, чтобы оперативно решать поступающие вопросы от родственников участников СВО мы, по поручению мэра Вологды Сергея Воропанова, открыли социальную приемную. Мы не ограничиваемся какой-то одной сферой, готовы к любому вопросу. Не все поступающие обращения простые, иногда требуется консультация военкомата или воинской части. Был решен вопрос с определением одного военнослужащего, который не имеет регистрации в Вологде, в травматологическое отделение областной больницы. Работу продолжаем, будем стараться эффективно реагировать на каждый конкретный случай», — говорит заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Николай Колыгин.

Также на социальной приемной семьям мобилизованных рассказали о мерах поддержки, которые предоставляет город. Дали консультации по механизму их оформления. Так, семьи мобилизованных освобождены от оплаты за детский сад и от оплаты за муниципальные кружки и секции. В школах осуществляется бесплатное школьное питание для учеников 5–11-х классов. Школьники и студенты колледжей и техникумов могут получить бесплатные проездные, предоставляются первоочередные места в детские сады. За полгода более 600 вологжан были обеспечены новогодними подарками, 113 человек получают горячее питание, более 200 человек бесплатно обучаются в учреждениях дополнительного образования, выдано более 560 бесплатных проездных.

Социальные приемные будут проходить в Вологде каждую среду с 18:00 до 19:00. 19 и 26 апреля, а также 3 мая обратиться с вопросами можно будет по адресу Ленинградская, 5, с 10 мая площадкой для приемных станет МЦ «ГОРКОМ35». Во время работы приемной дежурят волонтеры, которые присмотрят за детьми во время общения их родителей с представителями Администрации.

Дополнительную информацию по работе социальных приемных и мерам поддержки участникам СВО и их родственникам можно задать по телефонам: 76-96-35, 72-96-70.

 

Тэги: сво, спецоперация, приемные

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