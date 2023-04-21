Поисковики Ленинградской области ищут родных солдата Великой Отечественной войны в Вологодской области

21.04.2023 [Общество]

Поисковым отрядом Искра Гатчинского района Ленинградской области найден боец, погибший в Великую Отечественную войну.

«Его имя Захаров Филимон Васильевич 1917 года рождения. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о родных бойца, написать в личные сообщения», — пишет Любовь Павленко.

Место рождения Филимона Захарова: Вологодская обл., Шольский р-н, с/с Куйский, д. Пустошка. Дата и место призыва — Шольский РВК, Вологодская обл., Шольский р-н. Последнее место службы — 42 А 51 отб. Воинское звание — сержант, радист. Пропал без вести 20 декабря 1941 года в районе деревень Гонгози и Венерязи.

Мать, Захарова Анна Ивановна, проживала в Вологодской обл., Шольском р-не, Куйском с. с., д. Пустошка. Сестра, Захарова Маргарита Васильевна, 1925 г. р. Брат Захаров Иван Васильевич 1931 г.р проживал в д. Гашково (Новая) Бабаевского района, умер в 2010 году, было 3 сына — Николай, Сергей и Анатолий.
 

Тэги: поисковик, поисковый отряд

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