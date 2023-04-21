Череповчанин оставил себе найденный на улице телефон

В Череповце полицейские раскрыли кражу телефона, принадлежащего 13-летнему подростку.

О пропаже заявила сестра пострадавшего и пояснила, что брат оставил телефон на спортивной площадке на улице Олимпийской. Когда подросток вернулся, гаджет уже унесли. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей. Подозреваемым оказался 24-летний ранее не судимый местный житель.

«В беседе с оперативниками молодой человек признал свою вину, пояснив, что телефон нашел на улице и решил оставить себе», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Телефон изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.