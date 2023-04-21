Череповчанин оставил себе найденный на улице телефон

21.04.2023 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу телефона, принадлежащего 13-летнему подростку.

О пропаже заявила сестра пострадавшего и пояснила, что брат оставил телефон на спортивной площадке на улице Олимпийской. Когда подросток вернулся, гаджет уже унесли. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей. Подозреваемым оказался 24-летний ранее не судимый местный житель.

«В беседе с оперативниками молодой человек признал свою вину, пояснив, что телефон нашел на улице и решил оставить себе», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Телефон изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: телефон, находки, кража, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО
Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского
Электронная повестка может прийти на работу и будет считаться врученной, даже если работник не расписался в ее получении
В Вологде из окна общежития выпала женщина
Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает
В Череповце дети разнесли пруд в Соляном саду
В Великом Устюге 70-летний пенсионер подозревается в убийстве внука
В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде
В Усть-Кубинском районе полиция пришла к охотнику, который ранее заявил о том, что охотников выживают с угодий
В Грязовецком районе сгорело 14 домов

Похожие новости

В Вологде ночью сгорела квартира из-за заряжающегося телефона

Пожар произошел на 4 этаже пятиэтажного дома на улице Некрасова, 74

3007
0

Житель Череповца отобрал телефон у прохожего

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы за грабеж

1290
0

Жителю Вологды грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж

Уголовное дело в его отношении передали в суд

1015
0

В Вологде двое мужчин отобрали телефон у девочки-подростка

Теперь им грозит до четырёх лет лишения свободы за грабёж

4236
0

Работница школы искусств в Бабаево украла телефон ученицы

19-летняя подозреваемая пояснила, что похитила телефон для личного пользования

1338
0

Всероссийская онлайн-акция в поддержку Детского телефона доверия проходит в социальной сети ВКонтакте

Экстренная психологическая помощь по номеру Детского телефона доверия 8 800 200-122 доступна для детей и их родителей на территории региона с 2010 года, круглосуточно и бесплатно

1349
0

В Вологде служебная овчарка Центавр помогла найти подозреваемого в краже телефона

Собака привела полицейских в ломбард, куда злоумышленник пытался сдать гаджет

1002
0

Вологжанин оформил микрокредит на подругу и забрал деньги себе

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

1307
0

Житель Череповца взял телефон знакомого, чтобы позвонить, и уехал с гаджетом домой

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за кражу

858
0

Житель Вологды в больнице украл деньги с банковского счёта соседки по палате

Мужчина на время взял её телефон, а, узнав, что потерпевшую перевели в другое отделение, с помощью гаджета украл с её счёта 7000 рублей

2313
0

В Вологодском районе воришка потерял украденный телефон и пытался найти его через соцсети

Кража была совершена в новогоднюю ночь на корпоративе в бане

1421
0

В Череповце двое грабителей отобрали у прохожего телефон

Задержавшим их полицейским мужчины сказали, что потеряли украденный гаджет

1857
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Поисковики Ленинградской области ищут родных солдата Великой Отечественной войны в Вологодской области
63-летний житель Вологды избил и задушил супругу
Череповчанин оставил себе найденный на улице телефон
Житель Череповца, несогласный с выбором управляющей компании, перекрыл коммунальщикам доступ в здание
Один человек погиб и один пострадал в ДТП под Вологдой
Работы вологодских и архангельских гончаров представлены в Вологде
Началась реконструкция входной группы в Кремлевский парк в Вологде
 
19.04.2023 [Общество]

Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

2529
0
21.04.2023 [БлогоVO]

Много лет назад у школы провели обрезку аллеи тополей. Но что-то сделали не так, и деревья погибли

328
0
21.04.2023 [Обзор Прессы]

Археолог Мария Ворожейкина рассказала о тотемских раскопках жителям Черняховска

126
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика