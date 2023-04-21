Житель Череповца, несогласный с выбором управляющей компании, перекрыл коммунальщикам доступ в здание

В Череповце собственник несогласный с выбором управляющей компании, преградил ей доступ к общему имуществу здания. Управляющей компании пришлось обращаться в суд, чтобы иметь возможность подойти к тепловому узлу.

«Один из собственников административного здания в городе Череповце, по улице Командарма Белова, дом 36, установил в принадлежащем ему подвальном помещений металлическую дверь, чем преградил доступ к тепловому узлу. Более того, предприниматель потребовал с управляющей компании плату за посещение помещения с тепловым узлом. Конфликт возник в связи с принятием собственниками помещений решения о смене управляющей компании, с чем не согласился данный гражданин», — сообщают в Вологодском арбитражном суде.

Управляющая компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о понуждении предпринимателя передать дубликаты ключей от двери в помещение с тепловым узлом в целях его обслуживания.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, так как управляющая компания обеспечивает содержание общего имущества здания на основании заключенного с собственниками договора. Доказательств неправомочности этой управляющей компании не было представлено в суде. Тепловой узел и помещение, в котором он находится, относятся к общему имуществу собственников помещений здания, поэтому управляющая компания должна иметь к нему беспрепятственный доступ. Собственник помещения, в котором расположен тепловой узел, не вправе требовать плату за доступ в это помещение и обязан предоставить дубликаты ключей от дверей обслуживающей организации.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.