Один человек погиб и один пострадал в ДТП под Вологдой

В Вологодском районе один человек погиб и один пострадал в результате столкновения автомобилей «Газель» и «Ниссан Террано».

ДТП произошло на 449 километре автодороги Москва — Архангельск 20 апреля в 16:20. По предварительной информации, 64-летний водитель «Ниссана» выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещён», где столкнулся с «Газелью» под управлением 35-летнего мужчины. Оба водителя получили травмы.

64-летний пострадавший оказался зажат в салоне и, чтобы его извлечь, на место вызвали специалистов областной аварийно-спасательной службы. Обоих мужчин госпитализировали, но водитель «Ниссана» скончался в больнице, сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.