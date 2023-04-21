Работы вологодских и архангельских гончаров представлены в Вологде

21.04.2023 [Культура]

Выставка «Гончары русского Севера» открылась в Центре ремесел на улице Благовещенской в Вологде.

– На выставке представлены лучшие образцы традиционной крестьянской посуды первоклассных мастеров гончарного искусства Вологодской и Архангельской областей. Большинство изделий, представленных здесь – это крестьянская посуда, выполненная в традиции, как по форме, так и по технологии, – говорится в анонсе.

Авторы работ – известные мастера: Владимир Холщагин, Андрей Копышев, Сергей Феньвеши, Михаил Шумилов, Евгений Пасюра, Евгений Киприянов и Александр Зварич.

Посетить выставку можно до 30 июня в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

Без выходных.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, гончары

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