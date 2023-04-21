Началась реконструкция входной группы в Кремлевский парк в Вологде

– По плану работ: обновление кровли и фасада, восстановление скульптур, которые раньше украшали ее ниши – мужчина с кубком и женщина с букетом цветов. Также будут установлены, созданные специально для парка по эскизам 1950-х годов, информационные тумбы. Такие в советские годы стояли по всему городу.

Приносим свои извинения за временные неудобства и сообщаем, что зайти в парк можно будет со стороны улицы Ленинградской и улицы Сергея Орлова, – говорится на странице «Парки Вологды».

Также сообщается, что с наступлением тепла в Кремлевском парке полноценно заработают новые аттракционы «Карнавал», «Веселый улей» и «Цепочка». Первые два сейчас работают по выходным, «Цепочку» планируют запустить на майских праздниках. К тому времени установят батуты и другие активности.

– В этом году также планируется серьезно озеленить Кремлевский парк – «Парки Вологды» высадят кустарники и растения на холмах. По запросу вологжан установят детскую площадку – где-то к середине сезона, – сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по восстановлению входной группы Кремлевского парка планируют закончить в течение месяца.

