В Соколе двое мужчин расстреляли машину с людьми

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство пяти человек в Соколе в 2007 году.

По версии следствия, в ночь на 24 февраля 2007 года обвиняемый, которому на тот момент было 26 лет, находясь в компании с двумя знакомыми 26 и 24 лет, узнал, что их общий знакомый поссорился с компанией мужчин на перекрёстке улиц Советской и Беднякова.

«Указанные лица решили оказать ему помощь и прибыли на обозначенный перекресток с заряженным оружием. Увидев отъезжавший с места внедорожник, внутри которого было пятеро мужчин, двое из прибывших (26 и 24 лет) не менее пяти раз выстрелили из имевшихся при них охотничьих ружей в лиц, находившихся внутри транспортного средства», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Двое пассажиров авто получили ранения, а впоследствии один из пострадавших скончался. Установить причастных к преступлению лиц сразу не удалось, но работа по делу продолжалась.

«В ходе следствия было установлено, что смерть одного из раненых мужчин наступила в результате умышленных действий 24-летнего злоумышленника. Однако в связи со смертью самого фигуранта уголовное дело в части убийства было прекращено», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

42-летний обвиняемый был неоднократно судим за побои, причинение вреда здоровью и хулиганства. Уголовное дело в его отношении передано в суд для рассмотрения по существу.