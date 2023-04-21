Жительницу Великого Устюга задержали по подозрению в убийстве сожителя, мужчина был расчленен

В Великом Устюге нашли расчлененный труп мужчины.

По информации Следственного управления СК РФ по Вологодской области днем 20 апреля 2023 года в органы полиции поступило заявление от жительницы Великого Устюга о пропаже ее 44-летнего сына.

Со слов женщины она не видела сына около 2 недель. В ходе первоначальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Великоустюгскому району были получены объективные сведения о том, что к пропаже мужчины причастна его 41-летняя сожительница. Женщина призналась, что это она имеет отношение к пропаже мужчины.

«По версии следствия, вечером 2 апреля 2023 года фигурантка в ходе ссоры при совместном распитии спиртного задушила своего сожителя по месту их жительства — в квартире дома на ул. Шмидта в г. Великий Устюг. После содеянного женщина расчленила тело убитого, упаковала останки в мешки и вывезла на тележке в хозяйственную постройку на ул. Заовражская, принадлежавшую потерпевшему. При осмотре места происшествия сотрудниками территориального следственного отдела СУ СК России по Вологодской области были обнаружены неопровержимые улики, подтверждающие сообщенные злоумышленницей сведения. В настоящее время следователи продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С фигуранткой проведена проверка показаний на месте, в ходе которой она подробно продемонстрировала свои действия на месте события. По делу изъяты вещественные доказательства, по которым назначаются судебные экспертизы», — уточнили в следственном управлении.

Подозреваемая задержана, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.