Череповчанка через суд взыскала с Wildberries деньги, которые удержали за возврат товара

В Череповце суд рассмотрел иск местной жительницы к компании Wildberries о взыскании неустойки, сообщает GorodChe.

Установлено, что в январе 2023 года женщина купила на сайте компании джинсы за 2317 рублей. Получив покупку, дома женщина обнаружила, что в джинсах сломана молния и оформила заявку на проверку качества товара. Компания признала недостаток и вернула ей 2242 рубля, а 75 рублей удержала в счёт оплаты транспортных расходов.

3 февраля истица направила компании претензию, попросив вернуть неустойку, но её требования остались без ответа, и женщина обратилась в суд.

«Ответчик иск не признал, пояснив, что после устранения технических проблем 8 марта „Вайлдберриз“ зачислила на баланс личного кабинета истца 75 рублей. Так как полагает, что ООО приняло все меры к возврату денег, то в случае удовлетворения иска просит снизить неустойку, штраф и иные заявленные требования», — говорится в сообщении GorodChe.

При таких обстоятельствах суд решил удовлетворить иск частично и постановил взыскать с компании в общей сложности 683 рубля неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и возмещения почтовых расходов.