Жители Вологды смогут оплатить проезд в автобусе «Картой жителя Вологды»

Цифровой проект «Карта жителя Вологды» реализуется администрацией города Вологды при поддержке платежной системы «Мир». Карта включает в себя функции банковской карты, программу льгот и бонусов от вологодских предпринимателей, мотивационную платформу с системой накопления баллов за участие в городских мероприятиях. С помощью неё вологжане смогут оплачивать проезд в общественном транспорте.

«Карта жителя Вологды» — это в первую очередь про удобство. Мы постарались включить в нее максимум функций, которые будут полезны большинству вологжан. Проработали и возможность бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. При этом будет возможность как заплатить за единоразовую поездку, так и использовать в формате проездного на долгий срок. Транспортный сервис проекта будет доступен только на брендированных картах. То есть это должна быть вновь изданная банком — партнером проекта карта. После ее получения вологжане смогут сразу в онлайн-режиме через интернет-портал оформить стандартный гражданский проездной. Оплачивать проезд «Картой жителя Вологды» можно будет только на новых терминалах зеленого цвета, которые установлены во всех автобусах и троллейбусах перевозчиков города», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Для того чтобы подключить на карту функцию школьного, студенческого или проездного «Забота», необходимо обратиться в информационно-справочный центр «Электронная Вологда» по адресу: ул. Пушкинская, 15, с подтверждающими документами. Школьникам для подключения льготного проездного необходимо предоставить паспорт (для подростков старше 14 лет), а также справку из учебного заведения на текущий учебный год, студенты должны предоставить паспорт и студенческий билет. Пользователи карты «Забота» смогут подключить данную услугу, предоставив паспорт или свидетельство о рождении (для детей), документ подтверждающий льготу. Центр работает в будни с 09:00 до 18:00. Стоимость проездных останется прежней.

Разработчики проекта планируют ввести на «Карте жителя Вологды» и функцию электронного кошелька. Карту можно будет пополнять на любую сумму по мере необходимости и оплачивать каждую поездку отдельно. Таким образом, средства с электронного кошелька смогут быть использованы только на проезд на общественном транспорте.

На данный момент к проекту присоединились четыре крупных банка и более тридцати вологодских предпринимателей, которые готовы предоставлять скидку на свою продукцию, услуги держателям карты. Вологжане смогут как оформить новую карту в банках-партнерах, так и подключить услуги к уже существующей карте любого банка платежной системы «Мир».

Напомним, создание «Карты жителя Вологды» является этапом городского проекта «Цифровая трансформация», который входит в «Стратегию-2030», принятую в областной столице. Инициатором создания проекта стал Мэр Вологды Сергей Воропанов. Запуск проекта пройдет в рамках Третьего Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди» на следующей неделе.

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