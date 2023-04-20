Статистический эффект: в ЦБ рассказали, почему в Вологодской области снизилась инфляция

Годовая инфляция в Вологодской области в марте 2023 года заметно снизилась и составила 3,34% после 11,05% в предыдущем месяце. Таковы данные Центрального банка России.

«Во многом это объясняется статистическим эффектом базы — в расчете годовой инфляции уже перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен. Также на замедление годового роста цен в регионе повлияли увеличение предложения продовольствия и отдельных непродовольственных товаров, снижение издержек производителей и сдержанный потребительский спрос. В целом по России инфляция снизилась до 3,51% после 10,99% месяцем ранее», — объяснили в Банке России.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в марте снизился и составил 3,55% после 10,40% месяцем ранее.

«Основной вклад в замедление роста цен на продовольственные товары внесло удешевление плодоовощной продукции. Это определялось преимущественно эффектом высокой сравнительной базы. Так, год назад наблюдалось удорожание импортных овощей и фруктов из-за сильного ослабления рубля и нарушения логистических цепочек. В результате в марте текущего года замедлился годовой рост цен на бананы и лук, а яблоки и груши подешевели в годовом выражении. Кроме того, динамике цен на плодоовощную продукцию свойственна повышенная волатильность», — уточняют в ЦБ.

Так, увеличение сбора зерновых культур в 2022 году по-прежнему способствовало снижению издержек животноводов на приобретение кормов.

Рост затрат также сдерживали ограничение экспорта основных кормовых составляющих, предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот. Кроме того, в целом по стране возросло производство мяса и сырого молока, а также продуктов их переработки. Конкуренция замедлила годовой рост цен на молоко, творог, кисломолочные продукты и сливочное масло, а цены на мясо животных и птицы снизились в годовом сопоставлении.

Схожая ситуация наблюдалась в производстве мучных и кондитерских изделий, где благодаря высокому урожаю сахарной свеклы и зерновых рост затрат на сахар и муку замедлился. В результате снизились годовые темпы прироста цен на хлебобулочные и кондитерские изделия, а макаронные изделия стоили дешевле, чем год назад.

Цены на непродовольственные товары в марте снизились на 0,14% в годовом сопоставлении. В феврале темп прироста цен составлял 12,25%.

«Значительное влияние на данную динамику цен оказал статистический эффект высокой базы. В марте прошлого года в условиях усиления санкционного давления и ослабления рубля повысились инфляционные ожидания населения и бизнеса. Это привело к всплеску цен на широкий круг непродовольственных товаров год назад. В марте этого года данный скачок цен вышел из расчета годового показателя. В результате легковые автомобили, холодильники, стиральные машины и ноутбуки стали дешевле, а удешевление телевизоров и смартфонов ускорилось в годовом выражении. Кроме того, динамику цен на данные товары во многом определяли сдержанная потребительская активность и рост предложения отдельных непродовольственных товаров за счет постепенного налаживания импорта», — отмечают в ЦБ.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в марте сократился до 8,64% после 10,08% в предыдущем месяце.