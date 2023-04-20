50-летний череповчанин надел женскую одежду, чтобы обойти судебное ограничение

В Череповце 50-летний местный житель переоделся в женщину, чтобы обойти судебное ограничение на выход из дома, сообщает официальный сайт города.

Его остановили сотрудники ГИБДД, когда мужчина в женской одежде и парике ехал по улице за рулём автомобиля «Рено».

«Водителя проверили, выяснилось, что у него судебное ограничение: после 23 часов запрещено покидать квартиру. Ранее он был судим, отбывал срок за тяжкие преступления», — рассказал cherinfo инспектор городского отдела пропаганды ГИБДД Антон Минаев.

Задержанного доставили в отдел полиции. Его привлекли к ответственности за нарушение правил административного надзора.