В Вологде управляющая компания незаконно погасила долги по квартплате на два миллиона рублей за счет банка

20.04.2023 [Общество]

В Вологде арбитражный суд рассмотрел иск АО «Российский сельскохозяйственный банк» к управляющей компании «Новая эксплуатационная компания» о взыскании больше двух миллионов рублей необоснованного обогащения.

Установлено, что управляющая компания задолжала ресурсоснабжающим организациям. С июня 2017 года по сентябрь 2018 года банк на основании исполнительных листов списал эти долги со специальных банковских счетов компании, открытых для формирования фонда капремонта.

«На основании вступившего в законную силу судебного акта списанные суммы банк возвратил на специальные счета компании из собственных средств в июле 2019 года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Таким образом, компания, являясь должником, не понесла расходов по погашению задолженности. Суд установил факт необоснованного обогащения и взыскал с ответчика 2 163 430 рублей в пользу банка. УК пыталась оспорить решение, но его оставили без изменений.

Тэги: управляющие компании, долги, обогащение, нарушение, суд, взыскание

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