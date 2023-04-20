Бывшая заместитель министра культуры РФ арестована по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшую заместителя министра культуры Ольгу Ярилову. Она является фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Ярилова арестована до 16 июня.

Ольга Ярилова была замминистра культуры с 2018 по 2022 год. Освобождена от должности в сентябре прошлого года по собственному желаю.

ТАСС сообщал, что Ярилову задержали в связи с расследованием уголовного дела о хищении более 200 млн руб. при участии в проекте «Пушкинская карта». Уголовное дело было возбуждено в марте этого года. Расследование проводится в отношении жителей Москвы Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Им предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальный срок, на который суд может лишить свободы, также составляет десять лет.

По версии следствия, в 2022 г. Гурбанов, Сафонов и Якубов похитили более 200 млн руб. через организацию «массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий». Троих обвиняемых заключили под стражу, а на их имущество общей стоимостью более 100 млн руб. был наложен арест.

Программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, кинотеатры. Лимит карты 5 тысяч в год.