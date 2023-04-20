Мошенники обманули череповчанку, которая искала подработку на дому

37-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

Она рассказала полицейским, что нашла в интернете объявление о подработке на дому: обязанности заключались в упаковке товара. Работодатель в переписке объяснил ей, что одним из условий трудоустройства была предоплата в 1500 рублей для доставки товара ей домой, а также фотография потерпевшей с разворотом её паспорта. Через некоторое время собеседник сказал, что для продолжения работы череповчанке нужно доплатить ещё 1500 рублей, а потом ещё 1200 рублей. Женщина поняла, что её обманывают, и отказалась совершать последний перевод.

«В ответ на что „работодатель“ пригрозил, что на череповчанку будут оформлены микрозаймы в различных кредитных организациях, а также её данные будут использоваться в мошеннических схемах», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

По фактам мошенничества и шантажа возбуждены уголовные дела. Личности подозреваемых устанавливаются.