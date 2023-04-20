Жительницу Кадуйского района с туберкулезом отправили на принудительное лечение

20.04.2023 [Общество]

В Кадуйском районе суд по требованию Кадуйской ЦРБ отправил местную жительницу на принудительное лечение.

Установлено, что с 2020 года женщина состоит на учёте в противотуберкулёзной организации и лечилась стационарно и амбулаторно, но с мая 2022 года самовольно прервала лечение и отказалась посещать больницу.

«Поскольку заболевшая постоянно контактирует с людьми, тем самым подвергая их угрозе заражения, она представляет эпидемиологическую опасность для окружающих», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд принял решение принудительно госпитализировать женщину в БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 1» сроком на 4 месяца для обследования и лечения.

Тэги: туберкулез, принудительное лечение, суд, решение

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