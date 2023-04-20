В Череповце восемь человек осудили за незаконную организацию азартных игр

20.04.2023 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор восьми участникам преступной группы, признанным виновными в незаконной организации азартных игр.

Установлено, что группа была создана 49-летним жителем Ярославля и действовала на территории Вологодской области в период с июня 2017 года по октябрь 2020 года. Он привлёк к незаконной деятельности 38-летнюю жительницу Ярославля и шесть жительниц Череповца и Череповецкого района.

«Установлено, что указанные лица, сняв в аренду несколько помещений в г. Череповце, обустроили их под проведение азартных игр, оборудовав всем необходимым. Незаконная игорная деятельность прикрывалась осуществлением внебиржевой торговли векселями, майнингом и торговлей криптовалютой», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Организатору группы назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима и штрафа в 800 тысяч рублей. Его 42-летняя подельница из Череповецкого района получила два года колонии общего режима, а жительница Ярославля — два с половиной года лишения свободы условно и штраф в 200 тысяч рублей. Остальные участники преступной группы получили по полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Тэги: преступная группа, игры, казино, уголовное дело, суд, приговор

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