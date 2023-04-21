Обработка от клещей: лучший способ защитить себя и своих близких

С каждым годом число укушенных этим опасным насекомым на Вологодчине растет, и с каждым годом все больше и больше вологжан понимают, как важно принять все меры защиты по борьбе с клещами. Одно из самых эффективных оружий в этой борьбе — противоклещевая обработка территорий.

Доверяйте профессионалам!

Компания «Чистый Дом» работает в Вологде с 2013 года. За годы работы она зарекомендовала себя надежной фирмой, которая профессионально и максимально эффективно выполняет свою работу. Подтверждением чего является ежегодное увеличение числа клиентов, причем в самых разных регионах. Сегодня география деятельности компании охватывает практически весь северо-запад, а также Архангельскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Псковскую области, республику Коми. Среди ее заказчиков такие известные компании как: ОАО «РЖД», «Газпром Трансгаз Ухта», «Газпромпереработка», «Газпромраспределение».

В числе тех, кто постоянно обращается в «Чистый Дом» с заявками на обработку территорий — детские сады, школы, детские лагеря.

— С образовательными учреждениями Вологды и области мы сотрудничаем давно, они нам доверяют, — рассказывает генеральный директор компании «Чистый Дом» Елена Козлова. — Работу мы выполняем качественно, плюс оказываем целый спектр услуг, начиная от противоклещевой обработки открытой территории до работ по полной дезинфекционной обработки всего объекта.

В зоне внимания «Чистого Дома» также и парки Вологды. Пользуются услугами компании не только крупные предприятия и организации, но и управляющие компании, и ТСЖ, и частники. Причем, как отмечают в компании, год от года спрос на эту услугу со стороны владельцев дачных и загородных домов растет, а также дачных кооперативов.

— Сегодня мы очень много обрабатываем частных территорий от клещей, — говорит Елена Козлова. — Вологжане, зная, что большая часть всех присасываний происходит именно на приусадебных участках, стали больше думать о своей безопасности. Очень много коллективных заявок от дачных кооперативов, потому что в таком случае противоклещевая обработка дешевле выходит.

За 10 лет работы на рынке компании «Чистый Дом» удалось добиться многого — ее знают и ей доверяют. Свою работу фирма выполняет на высокопрофессиональном уровне, с отличным результатом. Для этого у нее есть все возможности, и технические, и кадровые. В автопарке 10 машин спецназначения, которые способны добраться до самых труднодоступных зон. В штате более 20 сотрудников, получивших как теоретическую, так и практическую подготовку. Кстати, обучению кадров в фирме уделяют пристальное внимание. Все сотрудники в течение нескольких месяцев проходят обучение в Москве, после чего полученные знания закрепляются на практике.

В компании «Чистый Дом» дорожат завоеванной репутацией, поэтому свою работу всегда делают с высоким уровнем качества. Не случайно заказы на обработку территорий поступают в фирму и из других регионов.

Что еще отличает «Чистый Дом» от других компаний, работающих на этом рынке?

Во-первых, наличие обученного персонала по программе «Медицинский дезинфектор» — Сегодня на этом рынке появились и недобросовестные фирмы, которые не обладают ни знаниями, ни умениями, ни возможностями для проведения качественной обработки территорий, — говорит гендиректор «Чистого Дома». — Многие считают, что достаточно средства для проведения дезинсекции и опрыскивателя, чтобы начинать оказывать эти услуги. Это не так. Как итог непрофессионального подхода к работе — не стопроцентное уничтожение клещей.

Второе отличие — применение таких современных и высокоэффективных технологий, как обработка территорий генераторами горячего и холодного тумана. Более глубокое проникновение препарата достигается благодаря тому, что он распыляется. В результате опасное насекомое на участке уничтожается полностью.

С августа 2021 года организация «Чистый Дом» является членом Национальной организации дезинфекционистов.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОНИСТОВ» (НОД) — это общественное профессиональное объединение организаций дезинфекционного профиля, выполняющих работы/услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; производителей средств и оборудования для дезинфекции, дезинсекции и дератизации; специалистов в области эпидемиологии, энтомологии, дезинфектологии из России, Беларуси, Молдовы, Узбекистана и Донецкой Народной Республики.

Так что если вы хотите забыть на лето про клещей на своем загородном участке, то обращайтесь к профессионалам. Они защитят вас от атак опасных насекомых!

5 типичных вопросов про противоклещевую обработку

— Почему в этом году противоклещевая обработка территорий начинается раньше на две недели?

— Обычно акарицидная обработка территорий стартует в начале мая. В этом году из-за погодных условий противоклещевая обработка территорий начнется раньше, чем обычно на две недели, то есть работы стартуют уже с середины апреля.

— Когда надо начинать противоклещевую обработку?

— Оптимальный вариант — весна, сразу после таяния снега. Дело в том, что клещи появляются сразу, как только сходит снег, и средняя температура воздуха будет в районе +5 градусов.

— Не опасно ли ходить босиком по траве после акарицидной обработки?

— Если на участке выросла большая трава, то перед обработкой ее лучше скосить, а потом уже обрабатывать. Кроме того, препарат под действием воды разлагается, так что после дождя он останется в почве. Препарат обладает длительным действием (клещи будут гибнуть в течение 1 месяца после обработки). Через 2-3 дня становится полностью безвредным для человека и домашних животных.

— Как часто требуется обрабатывать участки от клещей?

— Есть две фазы активности клещей: весна и конец лета. Поэтому оптимальный вариант — провести обработку весной в начале сезона, после чего повторить процедуру в конце августа.

— Как происходит обработка участка?

— Специалисты выезжают на место и определяют высоту травяного покрова. После этого рассчитывается необходимая для уничтожения насекомого концентрация препарата. В общей сложности на обработку участка уходит от 20 минут до 60 минут (в зависимости от площади участка).

Почему лучше обращаться к профессионалам?

— С помощью ручных опрыскивателей невозможно распылить препарат качественно. Он ложится только сверху на растение, в итоге не все клещи погибают. Плюс велика вероятность, что какой-то участок останется необработанным. Обработка территории генератором холодного и горячего тумана дает стопроцентное покрытие и приводит к полному уничтожению клещей.

ООО «Чистый Дом» г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 14а

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Фото: ООО «Чистый Дом»