Как жили люди в средневековой Вологде, расскажут на лекции 22 апреля

Лекция «Дендроархеология средневековой Вологды» пройдет 22 апреля в вологодской библиотеке «Книжный экспресс».

Прочтут лекцию эксперт-дендрохронолог Юрий Жаворонков и студентка 4 курса социальных и гуманитарных наук ВоГУ Дарина Жаворонкова.

– Наверное, многим любопытно было бы посмотреть, как жили люди во времена основания Вологды? Мы можем увидеть вещи, которые окружали людей, которыми они пользовались в повседневной жизни, восстановить облик жилищ и заглянуть за завесу Средневековья, благодаря работам археологов, – говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, археологи проводили масштабные раскопки в районе Кремлевской площади города Вологды в 2008, 2009, 2011 и 2020 годах. В ходе этих раскопок они обнаружили деревянные конструкции, сохранившиеся во влажном культурном слое.

Дендрохронология – это научная дисциплина о методах датирования событий, природных явлений, археологических находок и древних предметов, основанная на исследовании годичных колец древесины. Благодаря этому методу, археологи получили возможность датировать сооружения из дерева с точностью до года, а все обнаруженные археологические находки – в пределах десятилетия.

В конце 2021 года ­­– начале 2022 года, были исследованы несколько образцов древесины из раскопа по адресу: Вологда, Мира, 32, которые показали даты конца 16-го века, что говорит об активном развитии Вологодской Крепости, даже после ее основного строительства, что также подтверждается и обнаружением деревянных настилов этого же времени и на территории Вологодского Кремля. Об этом и пойдет рассказ на встрече с археологами.

Начало лекции 22 апреля в 16:00 в библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Возрастные ограничения: (12+).