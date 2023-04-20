Как жили люди в средневековой Вологде, расскажут на лекции 22 апреля

20.04.2023 [Культура]

Лекция «Дендроархеология средневековой Вологды» пройдет 22 апреля в вологодской библиотеке «Книжный экспресс».

Прочтут лекцию эксперт-дендрохронолог Юрий Жаворонков и студентка 4 курса социальных и гуманитарных наук ВоГУ Дарина Жаворонкова.

– Наверное, многим любопытно было бы посмотреть, как жили люди во времена основания Вологды? Мы можем увидеть вещи, которые окружали людей, которыми они пользовались в повседневной жизни, восстановить облик жилищ и заглянуть за завесу Средневековья, благодаря работам археологов, – говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, археологи проводили масштабные раскопки в районе Кремлевской площади города Вологды в 2008, 2009, 2011 и 2020 годах. В ходе этих раскопок они обнаружили деревянные конструкции, сохранившиеся во влажном культурном слое.

Дендрохронология – это научная дисциплина о методах датирования событий, природных явлений, археологических находок и древних предметов, основанная на исследовании годичных колец древесины. Благодаря этому методу, археологи получили возможность датировать сооружения из дерева с точностью до года, а все обнаруженные археологические находки – в пределах десятилетия.

В конце 2021 года ­­– начале 2022 года, были исследованы несколько образцов древесины из раскопа по адресу: Вологда, Мира, 32, которые показали даты конца 16-го века, что говорит об активном развитии Вологодской Крепости, даже после ее основного строительства, что также подтверждается и обнаружением деревянных настилов этого же времени и на территории Вологодского Кремля. Об этом и пойдет рассказ на встрече с археологами.

Начало лекции 22 апреля в 16:00 в библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: лекция, археологические раскопки, археология

ТОП НЕДЕЛИ

На улице Панкартова в Вологде новая схема движения
Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО
В Вологде из окна общежития выпала женщина
Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского
За 50 лет количество сельских жителей в Вологодской области сократилось в два раза
В Великом Устюге 70-летний пенсионер подозревается в убийстве внука
В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде
В ходе СВО погиб житель Бабаевского округа
МФЦ Сокольского округа решил закупить себе Haval F7x или эквивалент
Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

Похожие новости

Лекция про английскую королеву Елизавету II пройдет в Вологде 18 апреля

Мероприятие приурочено к 97-летию со дня рождения предыдущего монарха Великобритании

936
0

Дискуссия на тему «Петербург – мифы и реалии» состоится в Вологде 13 апреля

В ней примут участие кандидат искусствоведения Ирина Балашова, кандидат филологических наук Сергей Баранов, краевед Евгений Стариков и студентка кафедры архитектуры Лейла Махмудова

816
0

Лекция про известных художников и морские пейзажи пройдет в Вологде 12 апреля

Прочтет лекцию замдиректора Вологодской областной картинной галереи – Ирина Балашова

596
0

Встреча с экскурсоводом Екатериной Хоботовой пройдет в Вологде 15 апреля

Вход свободный

922
0

О Варламе Шаламове и поэтах 1920-х расскажет лекция 8 апреля

Прочтет лекцию Андрей Таюшев, научный сотрудник Шаламовского дома

1074
0

Лекцию о плагиате в музыке прочтет композитор Анатолий Дзюба в Вологде 9 апреля

Мероприятие пройдет в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий»

1064
0

Серию бесплатных лекций и экскурсий проведут архитекторы и реставраторы в Вологде с 12 по 14 апреля

Мероприятия будут приурочены к Международному дню памятников и исторических мест

961
0

Открытая лекция о вепсах состоится в Вологде 13 апреля

Вход свободный

705
0

Лекция «Антропологическая реконструкция внешности древних вологжан» пройдет в Вологде 8 апреля

Мероприятие пройдет в пространстве выставки «Там не неведомых дорожках», среди картин Алексея Смирнова

818
0

Лекция «История 20-го века через призму генетики» пройдет в Вологде 1 апреля

Проведет лекцию ученый, биолог Дмитрий Кривошеев

997
0

Две бесплатные лекции социального психолога Ольги Гулевич пройдут в Вологде 22 и 23 апреля

Необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено

781
0

Лекция-концерт в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдет в Вологде 5 апреля

Вход свободный

1952
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце восемь человек осудили за незаконную организацию азартных игр
Житель Сокола помог горожанке восстановить забор у дома, который поломали работники при ремонте двора
Как жили люди в средневековой Вологде, расскажут на лекции 22 апреля
Футбольный клуб «Динамо» Вологда объявил сбор средств на замену кресел на стадионе
Бесплатные показы фильмов на тему экологии пройдут в Вологде 26 и 27 апреля
Мэрия Череповца подтвердила отмену шествия Бессмертного полка
В Минтруде напомнили россиянам, сколько дней они отдыхают в мае
 
19.04.2023 [Общество]

Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

1560
0
19.04.2023 [БлогоVO]

Лису спасли. Лапу придётся ампутировать. Капкан очень мощный

267
0
19.04.2023 [Обзор Прессы]

«Естественное движение населения». Как Вологодская область прожила начало 2023 года

489
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика