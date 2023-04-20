Бесплатные показы фильмов на тему экологии пройдут в Вологде 26 и 27 апреля

20.04.2023 [Культура]

Фестиваль зеленого кино пройдет в Вологде 26 и 27 апреля в рамках III Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди».

Показы состоятся в помещении бывшего кинотеатра «Салют» по адресу: Вологда, Ленина, 12.

26 апреля в 16:00 пройдет показ документального фильма «О Байкале начистоту», 2016 год, (0+).

– Главный герой фильма «О Байкале начистоту» — ученый Олег Тимошкин. Вместе со съемочной группой он приехал сюда, чтобы выяснить, почему озеро зарастает водорослями, характерными только для грязных вод. Затем Тимошкин и авторы фильма побывали в Японии, где познакомились с экологом Масуми Ямамура. Ученые обсудили экологические проблемы обеих стран и способы борьбы с ними. Масуми Ямамура рассказала, как в Японии охраняют чистоту природных водоемов, куда сбрасывают мусор и сливают сточные воды, чтобы не загрязнять окружающую среду, – говорится в анонсе фильма.

27 апреля в 16:00 начнется показ документального фильма «Неледниковый период». 2019 год, (12+). 

– Неледниковый период – документальный фильм об изменении климата, о колебаниях ледников, о взаимосвязи изменений климата и оледенения Большого Кавказа. За основу для изучения Кавказские ледники легли не случайно: на основании изучения именно этих ледников выводятся закономерности реакции мировых ледников на изменения климата, – рассказывается о фильме.

Вход свободный.
 

Тэги: фестиваль, показы, форум экология, Экология

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