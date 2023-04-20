Мэрия Череповца подтвердила отмену шествия Бессмертного полка

В мэрии Череповца подтвердили отмену шествия Бессмертного полка.

Ранее NewsVo писал, что организаторы акции «Бессмертный полк» решили отказаться от традиционного формата шествия в 2023 году.

«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что бывают такие ситуации, когда большое скопление людей опасно:

Информацию об отмене шествия подтвердили в мэрии Череповца. В прошлом году в шествии Бессмертного полка приняли участие около 15000 череповчан. Ранее шествие отменялось из-за пандемии коронавируса.