В Минтруде напомнили россиянам, сколько дней они отдыхают в мае

В России дополнительными выходными днями будут 1, 8 и 9 мая, первая рабочая неделя сократится до четырех дней.

«Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая. Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: со 2 по 5 мая», — сообщают в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что рабочая неделя после 9 мая также будет сокращенной и продлится три дня — с 10 по 12 мая. Выходными днями объявлен период с 6 по 9 мая.