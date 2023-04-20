В Минтруде напомнили россиянам, сколько дней они отдыхают в мае

20.04.2023 [Общество]

В России дополнительными выходными днями будут 1, 8 и 9 мая, первая рабочая неделя сократится до четырех дней. 

«Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая. Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: со 2 по 5 мая», — сообщают в Минтруде. 

В ведомстве напомнили, что рабочая неделя после 9 мая также будет сокращенной и продлится три дня — с 10 по 12 мая. Выходными днями объявлен период с 6 по 9 мая.

 

Тэги: майские праздники, выходные

ТОП НЕДЕЛИ

На улице Панкартова в Вологде новая схема движения
Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО
В Вологде из окна общежития выпала женщина
Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского
За 50 лет количество сельских жителей в Вологодской области сократилось в два раза
В Великом Устюге 70-летний пенсионер подозревается в убийстве внука
В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде
В ходе СВО погиб житель Бабаевского округа
МФЦ Сокольского округа решил закупить себе Haval F7x или эквивалент
Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

Похожие новости

Банк «Открытие»: большинство жителей СЗФО готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублей

47% жителей Северо-Запада не планируют поездки на майские праздники

623
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце восемь человек осудили за незаконную организацию азартных игр
Житель Сокола помог горожанке восстановить забор у дома, который поломали работники при ремонте двора
Как жили люди в средневековой Вологде, расскажут на лекции 22 апреля
Футбольный клуб «Динамо» Вологда объявил сбор средств на замену кресел на стадионе
Бесплатные показы фильмов на тему экологии пройдут в Вологде 26 и 27 апреля
Мэрия Череповца подтвердила отмену шествия Бессмертного полка
В Минтруде напомнили россиянам, сколько дней они отдыхают в мае
 
19.04.2023 [Общество]

Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

1560
0
19.04.2023 [БлогоVO]

Лису спасли. Лапу придётся ампутировать. Капкан очень мощный

267
0
19.04.2023 [Обзор Прессы]

«Естественное движение населения». Как Вологодская область прожила начало 2023 года

487
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика