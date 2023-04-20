В Вологде суд обязал предпринимателя демонтировать аппарат по розливу воды , установленный незаконно на улице Конева

Суд обязал предпринимателя демонтировать аппарат по розливу воды, незаконно установленный на доме 19 по улице Конева.

В суд обратилась управляющая компания ООО «Ресурс», которая следит за многоквартирным домом. В своем исковом заявлении УК попросила владельца аппарата освободить незаконно занимаемую часть земельного участка на улице Маршала Конева.

«Иск по данному делу обусловлен нарушением прав собственников многоквартирного дома, которые направляли в управляющую организацию обращения о незаконности установки оборудования по розливу воды. Ответчик ссылался на заключённый договор аренды части помещения в указанном доме. Однако суд в своём решении отметил, что арендатору передавалась часть помещения, но не часть земельного участка», — пояснили в Арбитражном суде Вологодской области.

Вологодский арбитражный суд обязал предпринимателя освободить занимаемую часть земельного участка путём демонтажа аппарата розлива воды. Это обеспечит благоприятные и безопасные условия проживания граждан.