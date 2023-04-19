В Грязовецком районе сгорело 14 домов. Об этом сообщил глава округа Сергей Фекличев.

«Более десятка техники и почти тридцать человек сегодня выехали на место пожара в населенные пункты Сидоровского территориального управления. В деревне Мухино от стихии сгорело 10 домов, среди них жилых домов нет. Также выгорело около 10 гектар сухой травы. Жители деревни не пострадали. Пожар локализован, сейчас полным ходом ведутся работы по проливу и опахиванию почвы, чтобы стихия не перекинулась на лесной массив и ближайшие к очагу возгорания постройки. В деревне Герасимово возгорание уничтожило 4 нежилых дома, 1 баню и более 10 гектаров сухостоя. На месте продолжают работать экстренные службы. Ситуация на контроле, причины пожара устанавливаются», — написал глава в социальных сетях.

Напомним, что на территории Вологодской области введен особый противопожарный режим. Категорически запрещается:

— выжигание сухой травы на землях всех категорий;

— разведение костров, сжигание мусора и листвы в населенных пунктах;

— посещение гражданами и въезд транспортных средств на торфяники.



Если вы обнаружили даже небольшое возгорание, немедленно вызывайте пожарную охрану по телефонам: «101» и «112».