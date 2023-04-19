Спасателям Великого Устюга ночью пришлось искать двух нетрезвых мужчин, которые перевернулись на лодке

Спасатели Великоустюгского округа сегодня ночью искали любителей острых ощущений, перевернувшихся на лодке в районе Теплогорья. Сигнал в ЕДДС поступил в 2:30. Двух промокших, замерзших, нетрезвых мужчин, к счастью, нашли живыми и невредимыми в лесу на берегу Юга. Сообщает администрация Великоустюгского района.



Навигация для маломерных судов в Великоустюгском округе, по распоряжению главы региона, откроется уже через несколько дней, 24 апреля. Власти просят набраться терпения, проверить плавсредства и не забыть про спасательные жилеты. А также не садиться пьяными в лодку и подумать о нервах спасателей.