Вологодские полицейские обнаружили 199 ресурсов с пронаркотическим контентом

В Вологодской области полицейские подвели итоги операции «Сеть». Оперативное мероприятие ежегодно проводится сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков в целях блокировки пронаркотических интернет-ресурсов.

Мероприятие проводилось с 27 марта по 9 апреля силами полицейских Вологодской области.

«Оперативное мероприятие ежегодно организуют на Вологодчине в целях выявления и последующей блокировки интернет-ресурсов, осуществляющих пропаганду и рекламу наркотическихсредств, побуждающих в той или иной форме к приобретению, употреблению и распространению запрещенных к обороту веществ. В ходе мероприятия „Сеть“ в этом году сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России по Вологодской области выявили в общедоступном сегменте Рунета 199 ресурсов с пронаркотическим контентом. В соответствии с Федеральным законом „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, в адрес Роскомнадзора в отношении данных ресурсов были оформлены и отправлены заявки на ограничение доступа к ним», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.