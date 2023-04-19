Вологодские полицейские обнаружили 199 ресурсов с пронаркотическим контентом

19.04.2023 [Общество]

В Вологодской области полицейские подвели итоги операции «Сеть». Оперативное мероприятие ежегодно проводится сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков в целях блокировки пронаркотических интернет-ресурсов.

Мероприятие проводилось с 27 марта по 9 апреля силами полицейских Вологодской области.

«Оперативное мероприятие ежегодно организуют на Вологодчине в целях выявления и последующей блокировки интернет-ресурсов, осуществляющих пропаганду и рекламу наркотическихсредств, побуждающих в той или иной форме к приобретению, употреблению и распространению запрещенных к обороту веществ. В ходе мероприятия „Сеть“ в этом году сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России по Вологодской области выявили в общедоступном сегменте Рунета 199 ресурсов с пронаркотическим контентом. В соответствии с Федеральным законом „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, в адрес Роскомнадзора в отношении данных ресурсов были оформлены и отправлены заявки на ограничение доступа к ним», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

По результатам проведенных проверок на текущий момент уже заблокирован доступ интернет-пользователей к 74-м ресурсам. Заявки по остальным ресурсам находятся в стадии рассмотрения.

Тэги: наркотики, наркоконтроль, полиция

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