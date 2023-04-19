В поселке Дорожный под Вологдой горел цех деревообработки

19 апреля в посёлке Дорожный Вологодского района горел цех деревообработки. Сообщение о возгорании поступило в 12:18.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение ангара с готовой продукцией. Размер строения 100×15 метров. Возникла угроза перехода пожара на рядом стоящий цех», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

В 13:27 пожар локализовали на площади около 2000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и угроз дальнейшего распространения горения нет. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.