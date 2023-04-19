В поселке Дорожный под Вологдой горел цех деревообработки

19.04.2023 [Происшествия]

19 апреля в посёлке Дорожный Вологодского района горел цех деревообработки. Сообщение о возгорании поступило в 12:18.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение ангара с готовой продукцией. Размер строения 100×15 метров. Возникла угроза перехода пожара на рядом стоящий цех», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

В 13:27 пожар локализовали на площади около 2000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и угроз дальнейшего распространения горения нет. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

Тэги: пожар, цех, деревообработка
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

На улице Панкартова в Вологде новая схема движения
В Вологодской области зарплаты оказались на 23% меньше, чем в среднем по стране
В Вологде из окна общежития выпала женщина
За 50 лет количество сельских жителей в Вологодской области сократилось в два раза
В Великом Устюге 70-летний пенсионер подозревается в убийстве внука
В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде
В ходе СВО погиб житель Бабаевского округа
МФЦ Сокольского округа решил закупить себе Haval F7x или эквивалент
Вологжанка вошла в шестерку сильнейших на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам
Жительница Верховажского района не могла получить наследство из-за ошибки нотариуса

Похожие новости

В Сокольском округе пенсионер погиб при пожаре в деревянном доме

Предварительные причины происшествия — неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки

254
0

В Вологодской области зафиксирован первый лесной пожар

Возгорание произошло по вине граждан

585
0

В Вытегорском районе пенсионер погиб при пожаре

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с электроприбором со стороны погибшего

358
0

В Череповецком районе в пожаре погибло два человека

В ночь с 16 на 17 апреля в деревне Ладыгино Череповецкого района произошёл пожар

739
0

В Усть-Кубинском районе из-за короткого замыкания загорелся деревянный дом

Двое жильцов смогли выбраться на улицу до прибытия пожарных

976
0

Утром в Череповецком районе горел цех по переработке древесины

Пожар в посёлке Суда ликвидировали на площади 700 квадратных метров

1164
0

В Междуреченском округе сгорел гараж с техникой

Общая площадь пожара составила 480 квадратных метров

837
0

В поселке Устье сгорел четырехквартирный двухэтажный дом, где проживали семь пенсионеров

Четырехквартирный двухэтажный дом загорелся около 16:00 10 апреля

781
0

В Кириллове деревянный дом сгорел из-за короткого замыкания

Один человек пострадал

1412
0

В Череповецком районе пенсионер пострадал при пожаре в деревянном доме

Предварительная причина происшествия — нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования

809
0

В Череповце женщина отравилась угарным газом при пожаре в коммунальной квартире

Пострадавшую госпитализировали

869
0

В Кичменгском Городке мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения

Инцидент произошёл днём 3 апреля

952
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Елену Воеводину, распылившую дихлофос в здании ЗСО, приговорили к трем годам лишения свободы условно
Мэрия Череповца устала бороться с расклейщиками рекламы и решила подключить жителей к этой борьбе за деньги
Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского
«Найден! В сознании»: волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали о ходе поисков пенсионера в лесу под Вологдой
Спасателям Великого Устюга ночью пришлось искать двух нетрезвых мужчин, которые перевернулись на лодке
В Вологде страховая фирма затопила цветочный магазин
Вологодские полицейские обнаружили 199 ресурсов с пронаркотическим контентом
 
19.04.2023 [Общество]

Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

506
0
19.04.2023 [БлогоVO]

Какая рыба водилась в Белом озере и других озерах района почти 100 лет назад, в 1925-1926 годах?

57
0
19.04.2023 [Обзор Прессы]

«Естественное движение населения». Как Вологодская область прожила начало 2023 года

138
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика