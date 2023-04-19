В Великоустюгском районе женщина отказалась обследоваться по программе суррогатного материнства и осталась должна клинике

19.04.2023 [Общество]

В Великоустюгском районе медицинский центр взыскал более 50 тысяч рублей с женщины, которая дала согласие на участие в программе суррогатного материнства.

В марте 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО центр» и женщиной был заключен договор об оказании платных медицинских услуг.

«Женщина подписала информированное добровольное согласие на участие в программе „Суррогатное материнство“, ознакомилась и согласилась со всеми ее правилами. Претензий к клинике по содержанию указанной программы или согласия ответчик не имела. Согласие предусматривало следующее условие: „В случае отказа от участия в программе на любом этапе обследования, обязуюсь возместить клинике все затраты по действующему прейскуранту согласно договору“. С целью исполнения условий договора ООО „Экоцентр“ ответчику был оказан спектр медицинских услуг на общую сумму 58 020 рублей. Однако ответчиком была пройдена только часть медицинского обследования по программе „Суррогатное материнство“, в дальнейшем она перестала посещать врачей, от общения уклонялась. Неоднократные требования о возмещении понесенных расходов женщина не исполнила. В судебное заседание не явилась», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Великоустюгским районным судом с ответчика в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭКО центр» взысканы денежные средства в размере 58 020 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами — 4 833 рубля 94 копейки, а так же судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 086 рублей.

Тэги: суррогатное материнство, суды

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