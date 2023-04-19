Виктория Королева завоевала бронзовую медаль Чемпионата России по дартсу

19.04.2023 [Спорт]

Виктория Королева завоевала бронзовую медаль Чемпионата России по дартсу.

Соревнования прошли в Саранске (Республика Мордовия) с 14 по 17 апреля. В них приняли участие более 300 человек, из 36 регионов России. Спортсмены соревновались в пяти категориях, мужчины и женщины в одиночном разряде, мужчины и женщины в парном разряде, а так же микс.

Вологжанка Виктория Королева завоевала бронзовую медаль в одиночном разряде среди женщин, разделив третье место с Мариной Фадеевой из Удмуртии. Победу одержала петербурженка Татьяна Новикова, на втором месте Татьяна Исакова из Хабаровского края.

Тэги: дартс

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