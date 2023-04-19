Виктория Королева завоевала бронзовую медаль Чемпионата России по дартсу.
Соревнования прошли в Саранске (Республика Мордовия) с 14 по 17 апреля. В них приняли участие более 300 человек, из 36 регионов России. Спортсмены соревновались в пяти категориях, мужчины и женщины в одиночном разряде, мужчины и женщины в парном разряде, а так же микс.
Вологжанка Виктория Королева завоевала бронзовую медаль в одиночном разряде среди женщин, разделив третье место с Мариной Фадеевой из Удмуртии. Победу одержала петербурженка Татьяна Новикова, на втором месте Татьяна Исакова из Хабаровского края.
Виктория Королева завоевала бронзовую медаль Чемпионата России по дартсу
Виктория Королева завоевала бронзовую медаль Чемпионата России по дартсу.
Похожие новости
Макар Кабанов завоевал серебряную медаль в дартсе на Всероссийских детско-юношеских соревнованиях
Соревнования прошли в трех дисциплинах: шашках, шахматах и дартсе
7 медалей завоевали вологжане на Чемпионате Северо-Западного ФО по дартсу
Мастера точного метания дротиков завоевали 3 "золотых", 2 "серебряных" и 2 "бронзовых" медали
Борис Кольцов из Череповца выиграл Кубок России по дартсу
В командном зачете сборная Вологодской области заняла третье место
Вологжанин выиграл всероссийский турнир по дартсу
Борис Кольцов успешно выступил в парном разряде вместе с Дмитрием Жаворонковым из Твери на турнире «Пензенский снайпер»
Вологжанин занял второе место во всероссийском рейтинге по игре в дартс
Отставание от лидера невелико, поэтому Борис Кольцов из Вологды имеет большие шансы на победу в сезоне
Вологжанин стал победителем дартс фестиваля
Борис Кольцов был самым метким в одиночном разряде «501».