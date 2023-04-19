Суд взыскал с ТСЖ в пользу череповчанки, поскользнувшейся на наледи, полмиллиона рублей

19.04.2023 [Общество]

Суд взыскал с ТСЖ в пользу череповчанки, поскользнувшейся на наледи, пол миллиона рублей

Женщина обратилась в суд к товариществу собственников жилья, указав, что в марте 2022 года поскользнулась во дворе жилого дома и сломала ногу.

«Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что у истца был закрытый перелом диафизов обеих костей левой голени (большеберцовой и малоберцовой) в нижней трети, со смещением отломков, гематома голени. Женщине проведена операция, в результате заживления послеоперационной раны образовались большие рубцы от хирургических швов. Указанные повреждения расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью. Представитель ответчика требования не признал, ссылаясь на то, что ответственность должна нести управляющая компания, с которой заключен договор технического обслуживания. Суд пришел к выводу, что товарищество собственников жилья, оказывая потребителям услуги по управлению многоквартирным домом, должно обеспечить контроль за качеством выполнения работ, в рамках заключенного с управляющей компанией договора», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Обстоятельство, что между товариществом и управляющей компанией заключен договор на выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества, в том числе уборке придомовой территории в зимний период, не свидетельствует о наличии оснований для освобождения ТСЖ от возмещения вреда. Ответчик не проявил достаточной степени внимательности в период, когда возможность образования наледи достаточно велика. Пояснили в суде.

Череповецкий городской суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав с товарищества собственников жилья компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, штраф в размере 250 000 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 4 160 рублей.

Тэги: суды, ТСЖ, наледь

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