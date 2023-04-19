«Единая Россия» осудила неподобающее поведение главы Климовского сельского поселения Череповецкого района

19.04.2023 [Общество]

«Единая Россия» осудила неподобающее поведение главы Климовского сельского поселения Череповецкого района Алексея Лаврова. Сообщает региональное отделение партии власти.

По неподтвержденной информации Алексей Лавров поконфликтовал с полицией, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в Череповце. Правоохранители обвинили Лаврова в нанесении вреда казенному имуществу и неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. Но официальных комментариев на этот счет нет. Однако вологодское отделение «Единой России» опубликовало комментарий, в котором осуждает депутата.

«Он не является членом Партии, в противном случае за свое правонарушение он был бы незамедлительно из нее исключен. Что касается его членства во фракции Партии в муниципальном Собрании Череповецкого района, то ей рекомендовано исключить А. Лаврова из своего состава на ближайшем заседании», — сообщили в партии.

 

Тэги: глава, пьяный, Единая Россия

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