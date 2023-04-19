Начальник департамента имущественных отношений Вологодской области решила покинуть свой пост

19.04.2023 [Политика]

Губернатор Олег Кувшинников наградил начальника Департамента имущественных отношений Любовь Балаеву медалью «За заслуги перед Вологодской областью».

«Любовь Валерьевна многие годы работает на благо региона, опытный и грамотный специалист. Начинала карьеру с простого инженера, мастера участка, работала в мэрии Череповца. Более 10 лет — на посту начальника департамента», — прокомментировал Олег Кувшинников на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Губернатор также добавил, что Любовь Балаева приняла решение завершить работу на госслужбе.

Департамент имущественных отношений Вологодской области ведет учет имущества области, занимается его использованием, реализует полномочия органов исполнительной государственной власти области в сфере имущественных отношений и управляет и распоряжается имуществом области и землей как природным объектом и природным ресурсом, земельными участками и частями земельных участков.

 

Тэги: чиновники, департменты

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