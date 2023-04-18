Монастырь в Усть-Кубинском районе отсудил право на скотный двор

18.04.2023 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел заявление Свято-Успенского Александро-Куштского монастыря о признании недействительным отказа районной администрации на передачу в собственность здания скотного двора.

Ранее земля и построенный на ней свинарник были переданы монастырю в безвозмездное пользование.

«Религиозная организация настаивала на получение в собственность имущества на основании архивных документов — копий страниц из ведомости „о Спасо-Каменном монастыре, что на Кубенском озере“ за 1916 год из Государственного архива Вологодской области», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Рассмотрев аргументы заявителя, суд согласился с требованием религиозной организации и признал отказ администрации района недействительным. Теперь, по действующему законодательству, монастырь может приобрести указанное имущество в собственность.

Тэги: арбитражный суд, собственность, земля, монастырь

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