В Вожегодском районе задержали осужденного, сбежавшего из колонии в Архангельской области

18.04.2023 [Происшествия]

17 апреля в Вожегодском районе полицейские задержали 47-летнего осуждённого, сбежавшего из колонии-поселения в Архангельской области. Мужчина был объявлен в розыск.

«В вечернее время, отрабатывая участок местности в районе поселка Кадниковский, полицейские выяснили, что в населенном пункте жители видели подозрительного гражданина, пытающегося вести себя скрытно», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Его нашли и задержали на улице. Установлено, что, сбегая, он зацепился за проходивший мимо поезд и спрыгнул с транспорта в районе посёлка Кадниковский. Задержанного передали сотрудникам УФСИН по Архангельской области.

Тэги: сбежал, колония, побег, осужденный, задержание

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