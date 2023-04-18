В Вожегодском районе задержали осужденного, сбежавшего из колонии в Архангельской области

17 апреля в Вожегодском районе полицейские задержали 47-летнего осуждённого, сбежавшего из колонии-поселения в Архангельской области. Мужчина был объявлен в розыск.

«В вечернее время, отрабатывая участок местности в районе поселка Кадниковский, полицейские выяснили, что в населенном пункте жители видели подозрительного гражданина, пытающегося вести себя скрытно», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Его нашли и задержали на улице. Установлено, что, сбегая, он зацепился за проходивший мимо поезд и спрыгнул с транспорта в районе посёлка Кадниковский. Задержанного передали сотрудникам УФСИН по Архангельской области.