Жители поселка Харачево Вологодского округа просят власти наладить автобусное сообщение с городом

18.04.2023 [Общество]

Жители поселка Харачево обратились к депутату ЗСО Александру Морозову, чтобы тот посодействовал в организации остановки общественного транспорта в поселке. Сейчас поселок не имеет прямого сообщения с городом. Так как он находится, по сути, на границе с Вологдой, людям приходится ходить на остановку около 2 км — до конечной городской остановки 28-го автобуса в Лосте. 

При этом идти на остановку надо по обочине. Тротуара нет. Освещение в поселке тоже не везде. А людей, которым нужен автобус, становится все больше. Люди активно строятся и переезжают в Харачево и близлежащие деревни. 

Депутат Александр Морозов обратился в прокуратуру области, и на днях стало известно, что по закону, остановка, тротуары и освещение должны в поселке быть. 

Прокуратура, в частности, установила, что транспортное сообщение между поселком Харачево и Вологдой осуществляется по дорогам общего пользования «Лоста-Харачево-Андреевская» и «Вологда-Ростилово». Автобусное сообщение есть только на второй дороге, а вот первая, соединяющая деревни Бабиково, Харачево, Волочаниново лишена маршрута. Также там нет тротуара, а должен быть. В связи с этим в адрес директора КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» внесено представление, которое сейчас рассматривается. 

Еще прокуратура обратила внимание на то, что дети, в ожидании школьного автобуса вынуждены стоять под открытым небом и в снег, и в зной, и в дождь. Остановки нет. В связи с этим представление получил глава Вологодского округа Сергей Жестянников. 

А вот на появление в Харачево маршрута прокуратура повлиять не может, так как инициатива должна исходить от юридических лиц и предпринимателей. Такой инициативы, к сожалению, не было. 

Дорогу в Харачево отремонтировали в 2021 году. А вот тротуары обещали сделать позже. Но пока их так и не появилось. 

  

Тэги: дороги, автобус

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