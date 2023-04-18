Председатель ЗСО Вологодской области призвал повысить качество транспортного обслуживания в Вологодской области

18.04.2023 [Общество]

Андрей Луценко призвал повысить качество транспортного обслуживания вологжан

Соответствующий законопроект включен в повестку очередной сессии Законодательного Собрания области. Ранее он был поддержан членами комитета по экономической политике и собственности.

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Законопроектом предлагается отнести ежедневные неоднократные срывы перевозчиком рейсов по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок как обстоятельство для обращения уполномоченным органом, выдавшим свидетельства об осуществлении перевозок, в суд с заявлением о прекращении действия такого свидетельства. Исключение составляют чрезвычайные ситуации, препятствующие осуществлению перевозок, а также установленные ограничения в движении транспортных средств.

По данным, предоставленным автовокзалами, в Вологде 2022 году, зафиксирован срыв 1313 рейсов. В Череповце — 427 рейсов. В настоящее время отсутствуют действенные рычаги воздействия на перевозчиков, которые допускают систематическую отмену запланированных по расписанию рейсов автобусов на межмуниципальных маршрутах.

«Исходя из статистических данных, мы видим, что проблема имеет острый характер. Принятие законопроекта позволит упорядочить деятельность перевозчиков, повысить качество транспортного обслуживания вологжан, и, будем надеяться, приведет к решению проблемы», — заявил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Напомним, в 2019 году при непосредственном участии спикера ЗСО было принято решение о субсидировании за счет средств областного бюджета муниципальных маршрутов регулярных перевозок. На эти цели в текущем году предусмотрена субсидия местным бюджетам в размере 89,7 млн. рублей.

Тэги: транспорт, транспортное обслуживание

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