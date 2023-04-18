В Вологодской области увеличилось количество курящих людей

В Вологодской области выросло количество курильщиков. Таковы данные Росстата.

Росстат провел опрос в 60 000 домохозяйствах во всех регионах России среди респондентов старше 15 лет. Те, кто курит вейпы и никотиносодержащие жидкости, в статистику не вошли.



По России отмечается сокращение количества курильщиков на 5,8%, но в Вологодской области стали больше потреблять табака. Причем, если количество курящих мужчин, согласно данным опроса, сократилось на 0,5%, то вологжанки стали курить больше (+1,8%). При этом курящих мужчин в Вологодской области почти в 4 раза больше, чем курящих женщин (38,5% против 9,9%).



В целом количество курящего населения в Вологодской области выросло с 19,9% в 2021 году до 21,8% в 2022 году.