В Вологодской области зафиксирован первый лесной пожар

В Вологодской области обнаружили и потушили первый лесной пожар. Он был обнаружен накануне в 13:30 специалистами лесной охраны во время проведения наземного патрулирования в Устюженском округе на площади 0,2 га. Возгорание произошло по вине граждан.

Оперативно к месту тушения лесного пожара выехали специалисты лесхоза — филиала САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз». В 15:00 им удалось локализовать пожар, который успел распространиться на площади 0,3 гектара. В 17:30 лесной пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы специалисты лесной охраны и пожарная автоцистерна.

Пожароопасный сезон в лесах Вологодской области официально откроется 24 апреля. В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина о мерах по сокращению площади лесных пожаров в стране, к 2030 году ликвидация лесных пожаров на землях лесного фонда должна быть обеспечена в первые сутки с момента обнаружения.

Напомним, что работа по недопущению возгорания в лесном фонде и минимизации ущерба от природных пожаров ведется в соответствии с целевыми показателями федерального проекта «Сохранения лесов» в рамках национального проекта «Экология».

«На оперативном совещании Губернатор Олег Кувшинников объявил об установлении в регионе особого противопожарного режима, который продлится до 14 мая. Он подчеркнул, что, учитывая быстрый сход снега и установившуюся теплую и сухую погоду, в области уже произошло 73 случая возгорания сухой травы общей площадью 125 гектаров, — прокомментировал замглавы региона Михаил Глазков. — В целях недопущения распространения огня на населенные пункты и лесной фонд вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, а именно запрет на выжигание сухой травы на землях всех категорий, на разведение костров, сжигание мусора, листвы, а также запрет на посещение гражданами и въезда транспортных средств на торфяники».

В случае обнаружения лесного пожара или задымления в лесном массиве необходимо незамедлительно сообщить об этом на Прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.