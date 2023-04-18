В Шекснинском районе насмерть разбился водитель вездехода

В Шекснинском районе в ДТП погиб водитель вездехода-караката.

Инцидент произошёл на 68 километре автодороги А 114 — Ирма — Камешник 17 апреля в 14:00.

«По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя самоходным транспортным средством Каракарат, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.

От полученных травм водитель скончался на месте. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.