Анастасия Маркова завоевала серебряную медаль чемпионата России по плаванию
Соревнования стартовали накануне в 50-метровом бассейне Казани. В чемпионате принимают участие 672 спортсмена, в том числе пловцы из Беларуси, Казахстана, Нигерии, Черногории, Южной Осетии, Таджикистана.
В первый соревновательный день вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров баттерфляем, с результатом 2:09.52. Подопечная тренера Андрея Алёшина 1.47 секунды уступила победительнице Светлане Чимровой из Москвы. На третьем месте представительница Волгоградской области — Серафима Фокина.
Чемпионат России по плаванию в Казани пройдёт до 21 апреля.
Анастасия Маркова завоевала серебряную медаль чемпионата России по плаванию
Анастасия Маркова завоевала серебряную медаль чемпионата России по плаванию
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