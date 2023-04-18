Анастасия Маркова завоевала серебряную медаль чемпионата России по плаванию

18.04.2023 [Спорт]

Анастасия Маркова завоевала серебряную медаль чемпионата России по плаванию

Соревнования стартовали накануне в 50-метровом бассейне Казани. В чемпионате принимают участие 672 спортсмена, в том числе пловцы из Беларуси, Казахстана, Нигерии, Черногории, Южной Осетии, Таджикистана.

В первый соревновательный день вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров баттерфляем, с результатом 2:09.52. Подопечная тренера Андрея Алёшина 1.47 секунды уступила победительнице Светлане Чимровой из Москвы. На третьем месте представительница Волгоградской области — Серафима Фокина.

Чемпионат России по плаванию в Казани пройдёт до 21 апреля.

Тэги: плавание

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