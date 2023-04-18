Вологжанина лишили прав за наезд на собаку

Вологжанин лишился прав за то, что наехал на собаку. Собака бросилась ему под колеса.



Происшествие случилось в Вологде 28 марта 2023 года вечером на перекрестке Гагарина — Петина. Водитель автомобиля Киа совершил наезд на собаку, которая бросилась ему под колеса, после чего уехал, оставив животное у проезжей части.



Как пояснили в судебном заседании представители ОЗЖ «Велес», собака бездомная, в сентябре 2022 года попадала в «Велес», ей была сделана прививка от бешенства, проведена стерилизация, поставлено клеймо на ухо, затем собака возвращена на место ее отлова — Ленинградский тупик, 10. После наезда волонтеры отвезли собаку в ветклинику, где она была прооперирована, сейчас находится на передержке в ОЗЖ «Велес».



В судебном заседании водитель сообщил, что не видел, как собака бежала под колеса, только почувствовал, что автомобиль на что-то наехал или попал в яму. Он остановился на перекрестке, посмотрел в зеркало заднего вида, увидел собаку, которая перепрыгнула с проезжей части на газон. Подумал, что с ней все нормально, продолжил движение.

«Вместе с тем, на представленной видеозаписи видно, что после наезда собака не могла встать, переползла с проезжей части на тротуар, там осталась. Водитель, сбивший животное, уехал. Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ как оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», — сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировым судьей по судебному участку № 61 мужчине назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год.