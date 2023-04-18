В Вытегорском районе пенсионер погиб при пожаре

18.04.2023 [Происшествия]

В Вытегорском районе 66-летний мужчина погиб при пожаре в трёхквартирном деревянном доме в деревне Макачево.

Сообщение о возгорании в здании на Клюева, 17 поступило 17 апреля в 20:22. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Погибший жил в доме один: две других квартиры нежилые.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём со стороны погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

МЧС напоминает, что при обращении с электроприборами нужно строго следовать требованиям инструкций предприятий-изготовителей, а также не оставлять электронагревательные приборы включёнными в сеть на долгое время. Перегружать электросеть, включая большое количество электрооборудования также нельзя.

Тэги: пожар, погиб при пожаре, гибель человека
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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