Почти каждый человек в разном возрасте сталкивается с необходимостью носить очки.

У кого-то проблемы со зрением с рождения, а у кого-то они начинаются с возрастом. Если человек столкнулся с проблемами зрения впервые, встает вопрос о том, как выбрать очки, куда пойти, чтобы их купить. Оптик много и почти каждая предлагает проверить зрение бесплатно и подобрать очки сразу. Но не стоит торопиться. Салон оптики надо выбирать с умом. Так говорят специалисты компании «Сияние».

Любая оптика должна иметь лицензию на кабинет диагностики в своем регионе. Проверить, есть ли лицензия у салона, можно на сайте Росреестра; не всегда те, кто проверяет зрение, имеют высшее медицинское образование. Осмотр неспециалистом может навредить, а наличие лицензии говорит о том, что в оптике работают квалифицированные врачи и оптиметристы, установлено стандартизированное оборудование и здесь проводят полноценное обследование по всем медицинским стандартам.

«Сияние» — самая большая сеть салонов оптики с врачебным кабинетом в Вологодской области, филиалы которой можно встретить во всех районах Вологды и Череповца. Также активно работает и развивается салон в Шексне.

В «Сиянии» работают квалифицированные врачи, в каждом салоне есть лицензированный кабинет диагностики.

Салон оптики «Сияние» на Октябрьском проспекте 72А (Череповец)

Оптика «Сияние» — это больше, чем обычный салон. Здесь не просто подбирают очки, здесь занимаются здоровьем глаз. Есть аппаратное лечение как для детей, так и для взрослых. При этом в салоне всегда хорошая ценовая политика и действует система скидок.

«Сияние» — это оптика полного цикла: врач-офтальмолог — выбор оправы — изготовление очков за 1 час.

Очки — это красиво!

В настоящее время люди стали чаще пользоваться очками вместо линз. Такая тенденция есть и в Вологодской области. Это дешевле, да и к тому же очки уже давно перестали быть объектом насмешек. Это модный аксессуар, который, кроме улучшения зрения, создает стиль обладателя, а также защищает глаза.

В салоны оптики «Сияние», например, приходят люди, которые много работают за компьютером или постоянно пользуются гаджетами. Люди хотят защитить глаза. И для таких клиентов в салоне есть большой выбор очков. Есть люди, которые хотят создать свой образ — и тут на помощь тоже приходят очки.

Салоны оптики «Сияние» предлагают своим клиентам и аппаратное лечение. Сюда родители приводят своих детей на терапевтическое лечение. Почему выбирают «Сияние»? Потому что здесь нет выходных, можно пройти курс лечения без перерыва. Ну и конечно же потому, что в салонах используются медицинские аппараты последнего поколения.

Кабинет офтальмолога на Зосимовской 69 (Вологда)

В оптику приходят из специализированных учреждений, где детей много, и не все успевают пройти лечение и реабилитацию. Но аппаратное лечение используется не только для детей, но и для взрослых пациентов. Например, им пользуются молодые люди, которые хотят поступить в образовательные учреждения, где необходимо хорошее зрение, те, кто долго работает за монитором и получают синдром сухого глаза. Им помогает визатроник.

Показаниями к аппаратной коррекции зрения являются косоглазие, дальнозоркость, близорукость, астигматизм, амблиопия, астенопия, спазм аккомодации, подготовка и реабилитация после хирургической операции по лечению косоглазия, лазерного и оперативного вмешательства.

Аппаратная коррекция зрения помогает также улучшить работу глаз без хирургического вмешательства. Курс восстановления назначает лечащий офтальмолог после полного обследования.

Чтобы пройти курс аппаратного восстановления и лечения зрения у пациентов всех возрастов, нужно записаться на прием к врачу офтальмологической клиники по телефону или на сайте. После этого офтальмолог проводит полное обследование и дает рекомендации. Запись на курс производится с учетом пожеланий пациента, в удобное для него время. После лечения врач проводит повторный прием для контроля результатов лечения.

Салон оптики «Сияние» на Ленинградской 95 (Вологда)

Очкарики — это круто

А недавно постоянные клиенты оптики «Сияние» попросили, чтобы специалисты научили детей пользоваться очками.

Решено! Теперь в оптике проводятся мастер-классы для детей в очках!

Программа каждого обучающего мероприятия составлена с педагогом и разбита по возрастным группам. Детям рассказывают о том, как правильно носить очки, как за ними ухаживать, как не стесняться очков и зачем их необходимо носить, всё в соответствии с возрастом ребенка. На мастер-классы может записаться любой и сейчас как раз идет набор группы!

Каждому человеку рекомендуется хотя бы раз в год проходить офтальмологическое обследование и проверять зрение. Пользователям контактных линз рекомендуется проходить диагностику зрения 2 раза в год. Салон оптики «Сияние» предлагает осмотр квалифицированными специалистами с многолетним опытом работы. Вовремя пройденное обследование позволяет сохранить зрение как можно дольше.

«Сияние» — это на самом деле сеть семейных оптик, ведь семья и здоровье — важнейшие ценности в нашей жизни.

В сети оптик «Сияние» работает единый бесплатный телефон горячей линии 8-800-201-75-50.

Адрес сайта — https://optika-siyanie.ru

Адреса салонов:

г. Вологда (код города 8172):

ул. Предтеченская, 54, тел. 72-11-88

ул. Зосимовская 69, тел. 75-90-50

Пошехонское шоссе, 26, тел. 34-01-88

ул. Северная, 5, тел. 27-01-50

ул. Ленинградская, 95, тел. 53-04-00

ул. Конева, 19, тел. 33-53-53

г. Череповец (код города 8202):

проспект Победы, 174, тел. 30-17-83

ул. Первомайская, 45, тел. 30-19-88

проспект Победы, 81, тел. 55-11-83

ул. Ленина, 121, 57-71-94

проспект Победы, 102, 24-35-81

Октябрьский проспект, 42, 31-09-08

Октябрьский проспект, 72А, 51-35-19

Шекснинский проспект, 49, 30-20-88

ул. Пионерская, 23, 29-65-50

п. Шексна: ул. Труда, 33, тел. (817-51) 2-51-05

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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