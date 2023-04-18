Бесплатно пройти обучение в документальной кинолаборатории смогут жители Вологодской области от 16 до 45 лет

18.04.2023 [Культура]

Бесплатно пройти обучение в документальной кинолаборатории смогут жители Вологодской области от 16 до 45 лет. Заявки на участие принимаются до 23 апреля.

– Хотите научиться снимать интересное и красивое документальное кино, стать участниками настоящих съемочных групп и принять участие в съемочном процессе, попробовать себя в роли кинорежиссера, монтажера и даже продюсера? Тогда вам в региональную кинолабораторию, – говорится в анонсе мероприятия.

Стать участником лаборатории может любой житель вологодского региона в возрасте от 16 до 45 лет. Обязательные условия – креативность и творческий подход, приветствуется опыт съемок любительского видео, желательно наличие собственной видеотехники. 

Занятия кинолаборатории пройдут в онлайн и офлайн форматах в течение 2-х месяцев. 

Обучение бесплатное.

Участникам расскажут, как придумывать идеи будущего кино, подбирать героев документальных сюжетов, писать сценарии документальных фильмов, режиссировать снимать, озвучивать, монтировать и много-многое другое.

Прошедших отбор вологжан ждут теоретические занятия в формате видеоконференции, самостоятельное выполнение практических заданий под руководством педагогов-наставников. 

Результатом кинолаборатории станут документальные видеоролики и документальные киносюжеты, снятые участниками под кураторством педагогов.

Слушатели, успешно прошедшие курс обучения в кинолаборатории, будут приглашены в съемочные группы для создания документальных фильмов об уникальных вологодских художественных промыслах.

Занятия в кинолаборатории проведут:

  • Андрей Шемякин, кинокритик и киновед, культуролог;
  • Елена Алферова, режиссер документального кино и телевидения, член российской гильдии неигрового кино и телевидения (куратор курса);
  • Светлана Харчевина, режиссер документального кино и телевидения, сценарист, монтажер;
  • Владислав Калашников – режиссер и автор документальных фильмов, телевизионных программ, художественного фильма, член Союза кинематографистов России, председатель Вологодского регионального отделения Союза литераторов России.

Чтобы стать участником региональной кинолаборатории, необходимо подать заявку до 23 апреля, заполнив анкету по ссылке.

В анкете содержится тестовое задание, которое необходимо выполнить. Тестовый видеоролик при необходимости следует отправить на электронную почту [email protected] с указанием автора и с пометкой «для участия в конкурсном отборе».

Результаты зачисления будут известны в конце апреля. Старт работы региональной кинолаборатории будет объявлен дополнительно по мере комплектования группы слушателей.

Проект кинолаборатории который реализуется ООО «Кинокомпания Шемякина» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Партнер проекта – Вологодский областной центр народной культуры.

Тэги: кино, документальное видео, обучение

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